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Suç makinesi yakalandı! 13 aranma, 13 yıl hapis cezası

İstanbul’da 93 suç kaydı, 34 aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız Ağabey Ç.(32) polis tarafından yakalandı. 7 otomobil daha çalmakla suçlanan şüphelinin kontak anahtarları üzerinde bırakılan otomobilleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:16
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İstanbul’da 93 suç kaydı 34 aranma 13 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Suç makinesi yakalandı! 13 aranma, 13 yıl hapis cezası
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İstanbul'da park halindeki otomobiller dışında çeşitli yöntemler izleyerek araç çalan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüphelinin sürücülerinin kısa süreliğine indikleri için kontak anahtarını almayan sürücülerin otomobillerini çaldığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen hırsızın bazı olaylarda aracıyla başka otomobillere hafif şekilde çarptığı ardından hasara bakmak için inen sürücülerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.

93 suç kaydı, 34 aranma; 13 yıl hapis cezası var

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Ağabey Ç. önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin suç kayıtları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelinin daha önceden 93 adet suç kaydı olduğu ayrıca 34 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ağabey Ç.'nin tutuksuz yargılandığı dosyalardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve firari olarak arandığı belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 7 ayrı otomobil çalınma ve otodan hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edildi. Çalınan otomobiller bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

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