İstanbul'da Ağustos'un zam şampiyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatlarında en fazla artış ve düşüş gösteren ürünleri açıkladı. Rapora göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 89’unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE YÜZDE 37,50'LİK ARTIŞ

Ağustos ayında İstanbul'da ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti, yüzde 37,50 oranıyla fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Dış ticaret açığı geriledi

Diğer dikkat çeken artışlar ise konut harcamaları grubunda yüzde 29,57 ile doğalgaz, gıda harcamalarında ise yüzde 23,74 ile kıvırcık salata ve yüzde 10,88 ile bal gibi ürünlerde gözlendi. Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda ise yüzde 20,77 ile maç giriş ücretlerinde artış yaşandı.

TAZE FASULYE FİYATINDA YÜZDE 45,66'LIK DÜŞÜŞ

Ağustos ayında gıda harcamaları grubunda yer alan taze fasulye, yüzde 45,66 oranında düşüşle en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Bunun yanı sıra, sivri biber yüzde 36,69, erik yüzde 29,66 ve karpuz yüzde 29,59 oranında fiyat düşüşü yaşayan diğer ürünler arasında yer aldı.