﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı

Belediye Otobüsü şoförüne saldırı Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde dün saat 23.15 sıralarında İETT otobüs şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması yaşadı. Plakası olmayan kamyonetin şoförü, İETT otobüsünün önünde durarak, aşağı indi. Otobüs şoförüyle küfürleşerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kamyonettekiler otobüs şoförüne saldırarak yumruklamaya çalıştı. Otobüste bulunan yolcular tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından kamyonettekiler uzaklaştı. Otobüsteki bir yolcu şoföre yönelik saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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