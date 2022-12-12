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Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı

Ataşehir'de, İETT otobüsü şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otobüsün önünü keserek kamyonetten inen şoförle yanındaki kişi, otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre saldırı otobüs yolcularından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:17
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İstanbul'da Ataşehir'de belediye otobüsünün önünü kestiler şoföre saldırdılar

Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
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Belediye Otobüsü şoförüne saldırı Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde dün saat 23.15 sıralarında İETT otobüs şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması yaşadı. Plakası olmayan kamyonetin şoförü, İETT otobüsünün önünde durarak, aşağı indi. Otobüs şoförüyle küfürleşerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kamyonettekiler otobüs şoförüne saldırarak yumruklamaya çalıştı. Otobüste bulunan yolcular tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından kamyonettekiler uzaklaştı. Otobüsteki bir yolcu şoföre yönelik saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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