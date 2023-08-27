İstanbul’da baba ve oğul boğuldu

Sarıyer'de serinlemek için denize giren baba oğul, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevrede bulunanlar baba oğulun yardımına koştu. Oğlunun çıkarıldığından habersiz olan baba suya atlayarak kendisini kurtaran vatandaşa oğlunun sordu. Vatandaşlar tarafından sarkıtılan iple kurtarılan baba bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kurtarma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KAYNAK: DHA
İstanbul’da baba ve oğul boğuldu

Olay 15.00 sıralarında Rumelihisarı sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için boğazda suya giren baba oğul akıntıya kapıldı. Baba oğulun çığlıklarını duyan vatandaşlar suya ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Baba akıntıda sürüklenirken, oğlu ipe tutunarak sudan çıktı. Bu sırada suya atlayan bir vatandaş akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı çekerek kurtardı. Kurtarılan baba ilk olarak oğlunu sordu. Çevredekilerin oğlunun hayatta olduğunu söylemesi üzerine rahat bir nefes alan baba olay yerine gelen bir tekne tarafından suda çıkarıldı.

SUYA ATLAYARAK BABAYI KURTARAN VATANDAŞ SUDAN ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ÇIKTI

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın ip yardımı ile kurtarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, suya atlayan bir kişinin, akıntıya kapılarak iskelenin altına giren vatandaşı sudan çıkarmaya çalıştığı, iskelenin altına giren babanın çıkarıldığı anda oğlunu sorduğu anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, teknenin yaklaşarak boğulma tehlikesi geçiren adamı alması, boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarmak için suya atlayan vatandaşın sudan çıktığı anda alkışlarla karşılanması yer alıyor.

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