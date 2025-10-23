Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde iddiaya göre 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm neticesinde daire sahiplerinden satın alınarak boşaltıldı.

Yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmayarak mahkemeye başvurdu. Dava süreci tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı.

Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne ise araçlarını park etti.

BALKON 2 ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü. Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ne uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sahipleri de karakola giderek şikayetçi oldu.