İstanbul’da balkon çöktü. Yaralı var

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’da balkon çöktü. Yaralı var
İstanbul’un Kartal ilçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda olan yaşlı kadın, aşağı düşerek yaralandı.

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, binanın birinci katında bulunan balkon bir anda çöktü. Olay anında balkonda olan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, aşağı düştü ve yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sonucunda yaralanan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, vatandaşların aşağı düşen kadına yardım ettiği dakikalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

istanbul-kartalda-balkon-coktu-1-kad-38166-3.jpgBinanın giriş katında bulunan işyerinin sahibi Fadime Altuntaş, "Balkon göçtü. İçerideydik dükkan sahibiyiz biz de. Bir anda ses gelince dışarı çıktık. Ayşe abla göçüğün altındaydı. Zaten binanın eski olduğunu belirtiyorlardı ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorlardı. Balkonda çamaşır asıyordu büyük ihtimalle. Çünkü 5 dakika önce seslendi. Oradaydı kendisi. Belim ve kolum çok ağrıyor diyordu. Hiç bilmiyorum durumunu şu an" açıklamasını yaptı.

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