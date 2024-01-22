İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı! Son yağışlar etkisini gösterdi

Kaynak: İHA
İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı! Son yağışlar etkisini gösterdi
İstanbul'da son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artış gösterdi ve yüzde 62.59 oldu.

İstanbul'da yağışlar, son günlerde etkisini artırdı. Yağışlarla birlikte, barajlardaki doluluk oranları da artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59'ye yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük su miktarı ise yüzde 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu.

Öte yandan yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajında su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şu şekilde:

Büyükçekmece: 53.74
Sazlıdere: 43.59
Istarancalar: 67.6
Kazandere: 55.53
Pabuçdere: 30.05
Ömerli: 81.77
Darlık: 78.37
Elmalı: 90.38
Terkos: 51.55
Alibey: 71.64

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