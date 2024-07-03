İstanbul'da barajların son durumu

İstanbul'da barajların son durumu
Kaynak: Haber Merkezi

Tabii, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarıyla ilgili güncel veriler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak açıklanıyor.

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İstanbul'da barajların son durumu 1

Son ölçümlere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 68.47 olarak belirlendi.

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İstanbul'da barajların son durumu 2

Bu oran, daha önce yüzde 68.9 olarak ölçülmüş ancak sıcak hava ve azalan yağışlar nedeniyle bir düşüş yaşandı.

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İstanbul'da barajların son durumu 3

Doluluk oranları mevsimsel değişikliklere, yağış miktarına ve su tüketimine bağlı olarak sürekli olarak güncelleniyor.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde:

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İstanbul'da barajların son durumu 4

Terkos Barajı: yüzde 80.62

Ömerli Barajı: yüzde 78.07

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İstanbul'da barajların son durumu 5

Elmalı Barajı: yüzde 69.6

Darlık Barajı: yüzde 68.04

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İstanbul'da barajların son durumu 6

Büyükçekmece Barajı: yüzde 64.09

Sazlıdere Barajı: yüzde 56.81

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İstanbul'da barajların son durumu 7

Pabuçdere Barajı: yüzde 53.43

Kazandere Barajı: yüzde 50.09

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İstanbul'da barajların son durumu 8

Alibey Barajı: yüzde 39.41

Istrancalar Barajı: yüzde 32.01

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İstanbul'da barajların son durumu 9

Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının çeşitliliğini ve farklı bölgelerdeki su seviyelerini gösteriyor.

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İstanbul'da barajların son durumu 10

Özellikle Terkos Barajı'nın yüksek doluluk oranı, İstanbul'un su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

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