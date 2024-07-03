İstanbul'da barajların son durumu

Son ölçümlere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 68.47 olarak belirlendi.
Bu oran, daha önce yüzde 68.9 olarak ölçülmüş ancak sıcak hava ve azalan yağışlar nedeniyle bir düşüş yaşandı.
Doluluk oranları mevsimsel değişikliklere, yağış miktarına ve su tüketimine bağlı olarak sürekli olarak güncelleniyor.
İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde:
Terkos Barajı: yüzde 80.62
Ömerli Barajı: yüzde 78.07
Elmalı Barajı: yüzde 69.6
Darlık Barajı: yüzde 68.04
Büyükçekmece Barajı: yüzde 64.09
Sazlıdere Barajı: yüzde 56.81
Pabuçdere Barajı: yüzde 53.43
Kazandere Barajı: yüzde 50.09
Alibey Barajı: yüzde 39.41
Istrancalar Barajı: yüzde 32.01
Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının çeşitliliğini ve farklı bölgelerdeki su seviyelerini gösteriyor.
Özellikle Terkos Barajı'nın yüksek doluluk oranı, İstanbul'un su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.