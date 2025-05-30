İstanbul’da barış zirvesine ev sahiliği yapacak mı? Fidan ve Lavrov’dan kritik görüşme!

Kaynak: ANKA
İstanbul’da barış zirvesine ev sahiliği yapacak mı? Fidan ve Lavrov’dan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hazırlıklarının konuşulduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın 2 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna ikili müzakerelerinin bir sonraki turunun organizasyonel detaylarını ele aldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldi

İstanbul’da barış zirvesine ev sahiliği yapacak mı? Fidan ve Lavrov’dan kritik görüşme!

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