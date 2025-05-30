İstanbul’da barış zirvesine ev sahiliği yapacak mı? Fidan ve Lavrov’dan kritik görüşme!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hazırlıklarının konuşulduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, iki bakanın 2 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna ikili müzakerelerinin bir sonraki turunun organizasyonel detaylarını ele aldığı ifade edildi.
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