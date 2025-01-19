İstanbul'da berber ücretlerine dev zam! Uzun saç sakal modası kapıda

Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru berber ücretlerine yansıdı. Erkek berberi ücretleri semtten semte değişirken bazı ilçelerde saç traşı ücretleri 2 bin liraya kadar çıktı.

İstanbul'da kuaför ve berber hizmetlerinde fiyatlar güncellendi. Ücretlere yüzde 35-40 aralığında zam yansıtıldı.

İstanbullu vatandaşlar artan berber fiyatlarını isyan ederken konuyla ilgili İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz'den bir açıklama geldi.

Oda Başkanı Şükrü Akyüz,"Berber fiyatlarıyla ilgili yanlış haberler yapılıyor. Bizim A-B-C olarak 3 ayrı fiyat tarifemiz var. Bunlardan hangisi müşterinin portföyüne uygunsa, onu alıp uygular. Hiçbir iş yeri müşterisini kaçıracak bir tarife almaz. Biz müşterilerimizi bir seferlik görmeyiz." diye konuştu.

"300 TL'DE TRAŞ VAR 2 bin TL'YE DE"

Semtlere göre fiyatların neden değiştiğini açıklayan Akyüz, 'Filanca şehirde tıraş fiyatı 500 lira' diyorlar. İstanbul’da tek fiyat diye bir şey yok. Mesela saç sakal tıraşı komple 300 TL’ye de var, 2 bin TL’ye de var. Sakal tıraşı 130 TL’ye de var, 700 TL’ye de var. Yerine, kirasına, kullandığı ürüne ve verdiği hizmete göre değişiyor. Nasıl bir balıkçıya gider Eminönü’nde kayıkçıda balık yersiniz; aynı balığı Boğaz’a gidip servis alıp 5 katına da yiyebilirsiniz." dedi.

"ZORLU'DAKİ BİR BERBERİN KİRASI 350 BİN TL"

Akyüz Zorlu AVM üzerinden verdiği örnekte "Bir kişi Zorlu AVM'de 350 bin TL kira veriyor. Mahalledeki 3 bin 500 TL kira veriyor. Mahalledeki bir berberi 300-400 TL kurtarıyor. Burada bizim fix bir fiyatımız yok, fiyatlarımız her sene güncellenir. Yüzde 35-40, maksimum yüzde 50’ye kadar çıkar. Bizim bu sene fiyat artışımız yüzde 40 civarındadır." diye konuştu.

"3 FARLI LİSTEMİZ VAR"

Farlı listeler konusunda açıklama yapan Akyüz "C sınıfı dediğimiz en alt kategoride sakal tıraşı 100 TL’ydi, 130 TL oldu. Saç kesimi 150 TL’ydi, 200 TL oldu. Bizim komple tıraşımız C sınıfında 300 TL’dir. Hemen bir kategori üstü B sınıfıdır, 500 TL’dir. 500 TL fiyatın üzerinde tarife uygulayan iş yerleri, piyasa değeri olan bir salondur. Buraları tercih eden müşteriler tarifeleri bile önemsemez, hizmetini alır, ödemesini yapar. 500 TL’den sonraki alınan rakamlar, A sınıfı tarifeye girer ve rakamlar 2000 TL’ye kadar komple tıraş fiyatları değişir."

İşte yeni fiyat tarifesi:

B SINIFI

Sakal tıraşı 200 TL,

Saç kesimi 350 TL,

Saç-sakal-yıkama- fön 500 TL,

Çocuk tıraşı 300 TL,

Yanak-kulak-kaş alma 200 TL,

Damat tıraşı 3 bin TL,

Favori ense düzeltme 200 TL

Saç boyama 750 TL

C SINIFI

Sakal tıraşı 130 TL,

Saç kesimi 200 TL,

Saç-sakal-yıkama- fön 300 TL,

Çocuk tıraşı 150 TL,

Damat tıraşı bin 500 TL,

Favori ense düzeltme 100 TL

Saç boyama 500 TL