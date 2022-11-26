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İstanbul’da bıçaklı ve kasklı kavga 

Beşiktaş'ta bir grup, kendilerine para vermediği diye 4 arkadaşa bıçak ve kasklarla saldırdı. Kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar Beşiktaş polisi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:10
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İstanbul’da bıçaklı ve kasklı kavga 

İstanbul’da bıçaklı ve kasklı kavga 
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz 2 Kasım Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde Burak Can E. (28), Hayat D. (27), Cemil E. ve Aykut Ç., kartal heykeline doğru yürümeye başladı. O esnada 4 arkadaşın yanına gelen bir grup, iddiaya göre onlardan para istedi. 

Gençlerin para vermeyi reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahıslar, 4 arkadaşa bıçak ve kaskla saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve kolundan bıçakla yaralanan Burak Can E.’yi ve karnından yaralanan Cemil E.’yi ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bacağından yaralanan Aykut Ç.’yi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından hafif şekilde yaralanan Hayat D.’nin ise ayakta tedavisi yapıldı. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaşın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKLDILAR

Öte yandan, olayın ardından hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ve yaralıların ifadesine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlardan birinin emniyette “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “polise mukavemet” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” gibi benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunan ve “kasten yaralama” suçundan aranması olan Ufuk Can B. (22), diğer saldırganların oğluyla benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan annesi Emel B. (35) ile yaşları küçük Emel Y. ve Sevim P. olduğu tespit edildi. Saldırganlar olaydan hemen sonra Beşiktaş polisi tarafından kaçamadan kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan saldırganlara ifadelerini alınması sonrasında “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ufuk Can B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, annesi Emel B. ile yaşı küçük Emek Y. ve Sevim P. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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