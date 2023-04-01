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İstanbul'da bin 500 yıllık kilisenin altından çıkanlar şaşırttı. 'Günün en heyecan verici haberi' denerek paylaşıldı

İstanbul’da 524 ila 527 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen Aziz Polieuktos Kilisesi alanında başlatılan kazılarda toprak altından heykeller çıkarıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:00
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İstanbul'da bin 500 yıllık kilisenin altından çıkanlar şaşırttı

İstanbul'da bin 500 yıllık kilisenin altından çıkanlar şaşırttı. 'Günün en heyecan verici haberi' denerek paylaşıldı
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İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Miras ekiplerinin Saraçhane’deki bin 500 yıllık Polieuktos Kilisesi alanında başlattığı kazılar sürüyor. Kazılarda toprak altından yeni heykeller çıkarıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat gelişmeyi, çıkarılan heykelin görseliyle birlikte Twitter hesabından duyurdu. Polat'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. Günün en heyecan verici haberi; Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık.  İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor.”



 

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