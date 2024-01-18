İstanbul'da bina çöktü

İstanbul Ümraniye’de metro çalışma nedeniyle yolda çökme oluştu.

Çökme nedeniyle 1 bina boşaltıldı. Bina boşaltıldıktan sonra çöktü. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çökme nedeniyle 1 aracın da asılı kaldığı görüldü.

Bina boşaltıldıktan kısa süre çöktü. Gelen bilgilere bitişik olan 2 bina yıkıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yıkılan binaya ilişkin yapılan açıklamada "18 Ocak 2024 Günü Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı.