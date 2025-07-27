İstanbul'da bir ilçede denize girmek yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile Kaymakamlığı, ilçedeki iki plaj dışında denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aşırı dalga nedeniyle Şile'deki Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

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Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

O ilde denize girişler yasaklandıO ilde denize girişler yasaklandı

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Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.

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