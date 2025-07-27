İstanbul'da bir ilçede denize girmek yasaklandı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aşırı dalga nedeniyle Şile'deki Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

O ilde denize girişler yasaklandı

Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.