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  • Kafenin kadınlar tuvaletine kamera konulduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki rezilliği polis anında çözdü

Kafenin kadınlar tuvaletine kamera konulduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki rezilliği polis anında çözdü

İstanbul Fatih'te bir kafeye giden Merve B., tuvalette kamera düzeneği olduğunu fark etti. Kadının olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından, düzeneğin kafenin garsonu tarafından yerleştirildiği tespit edildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:45
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İstanbul'da bir kafenin tuvaletinde kamera bulundu: Kadın müşteri farketti

Kafenin kadınlar tuvaletine kamera konulduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki rezilliği polis anında çözdü
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İstanbul Fatih'te skandal bir olaya imza atıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz 24 Mayıs'ta bir kafeye giden Merve B., burada tuvaleti kullandı. Kadın, bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark etti.

TUVALETTE KAMERA BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine kafeye polis ekipleri geldi. Yürütülen araştırmalar sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefon tespit edildi. 

GARSON TUTUKLANDI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, söz konusu telefonun kafede garson olarak çalışan 18 yaşındaki Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.

Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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