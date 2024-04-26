İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak. İstanbul Valiliği, pazar günü yarış nedeniyle kapanacak yollar nedeniyle bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada; yarış nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

SAAT 02.00’DEN ETKİNLİK SONUNA KADAR KAPATILACAK YOLLAR

- Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası

- Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri

SAAT 04.30’DAN ETKİNLİK SONUNA KADAR KAPATILACAK YOLLAR

- Ayvansaray Caddesi

- Mürselpaşa Caddesi

- Abdulezelpaşa Caddesi

- Ragıpgümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi

- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )

- Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )

- Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi’ne katılım

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım

- Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası

- Avrasya Tüneli acil çıkışları

ULAŞIM ARAÇLARI

Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak. Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.

Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

- Atatürk Bulvarı

- Avrasya Tüneli

- Atatürk Köprüsü

- Haliç Köprüsü

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- D 100 Kuzey Güney Yolu

- Türkeli Caddesi

- Aksaray Caddesi

- Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

- Kızılelma Caddesi

- Onuncu Yıl Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

- Küçük Langa Aralığı Caddesi

19. İSTANBUL YARI MARATONU PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak.

Dünyanın en iyi 11, Avrupa’nın da 4 “Gold Label” yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak.

72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21’i kadın 68 elit atletse birincilik için yarışacak.

Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşulacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız ve Sports TV’den canlı yayınlanacak. Spor İstanbul YouTube kanalında da yarışı İngilizce anlatımla canlı izlemek mümkün olacak.

YARI MARATON TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA SAHNE OLACAK

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizde 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.

START YENİKAPI’DAN 09.15’TE VERİLECEK

İBB Spor İstanbul organizasyonu Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda atletler, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞACAKLAR

19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-23 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.

TOPLAM 8 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:

1. 15.000 Dolar

2. 10.000 Dolar

3. 8.000 Dolar

4. 6.000 Dolar

5. 5.000 Dolar

6. 4.000 Dolar

7. 3.000 Dolar

8. 2.000 Dolar

Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak.