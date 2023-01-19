İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor

Bugün Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.

OSMANBEY İSTASYONU KAPATILACAK

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

SOSYAL MEDYADA METRO HATTININ KAPATILACAĞI DUYURULDU

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.