İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

İstanbul’da, Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K’yi okla vurarak yaralayan şüpheli M.F.G. tutuklandı.

Cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-2.jpg

Savcılıkta ifade verdikten sonra “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklandı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-3.jpg

Ayrıca, olayda yaralanan imam D.K’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-4.jpg

NE OLMUŞTU:

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-5.jpg

Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-6.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-7.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-8.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-9.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-10.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-11.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-12.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-13.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-14.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-15.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-17.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-18.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-19.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-20.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-21.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-22.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-24.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-25.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-26.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-27.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-29.jpg

İlgili Haberler
Bağcılar'da tartıştığı cami imamını okla vurdu! Şoke eden olay
Son Haberler
Dev şirketin kârında büyük düşüş. Dünya
Dev şirketin kârında büyük düşüş.
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme Gündem
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş Ekonomi
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor Gündem
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor
4 gol var kazanan yok Spor
4 gol var kazanan yok
Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı Spor
Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı