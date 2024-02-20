İstanbul'da Çin istihbaratına bilgi toplayan 6 şahıs yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önderliğinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından aktarılan bilgilerde Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat birimleri ile görüşmeler yaparak Türkiye’de ikamet eden Türkistanlıların önde gelenleri ve Türkiye’de bulunan Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi aktaran 7 şüpheli belirlendi.

Aldıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat birimlerine yolladıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıktı. İstanbul'da bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar hala devam ediyor.