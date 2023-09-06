İstanbul'da cinayet zanlısı kadın yakalandı

İstanbul'da arabada tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
İstanbul'da cinayet zanlısı kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde aracın içerisinde bıçakla yaralanmış halde bulunan Hakan Kaymaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.

Kaymaz'ın cep telefonunda yapılan ön incelemede sabah saatlerinde Merve A. ile mesajlaştığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Ataşehir ilçesinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde ise Kaymaz ile konuşmak için buluştuklarını, aralarında çıkan tartışma sonrası maktulü bıçakladıktan sonra araçtan indiğini ve suç aletini de çalıştığı iş yerine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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