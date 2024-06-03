İstanbul'da çökmek üzere olan bina sayısı belli oldu. Kendi ağırlığını bile taşıyamıyor ama içinde binlerce insan var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin çökme riski taşıyan binalarını tespit etmek için hızlı tarama testleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yapılan analizlerde, toplam 1556 binanın risk altında olduğu belirlendi. İBB yetkilileri, yapı stokunun güvenliği ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla bu testlerin ücretsiz olarak yapıldığını açıkladılar.

BİNALARIN YARISINDAN FAZLASI YÜKSEK RİSKLİ

Kent genelinde yapılan tarama testlerine 160 binden fazla talep geldiği ve şimdiye kadar 35 bin yapıda analiz yapıldığı bildirildi. Analiz sonuçlarına göre, incelenen binaların yarısından fazlası (yüzde 50) yüksek riskli kategoride yer aldı. Bu binalar, D ve E kategorilerinde değerlendirilerek risk altında olduğu belirlendi.

MÜLK SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Yapılan açıklamada, 1556 binadan 178'inin yıkıldığı ve 96 binanın da yıkım sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, 1443 binanın mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri tarafından bilgilendirildiği aktarıldı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Risk altındaki binaların yıkılması durumunda 2 bin 907 bağımsız birimin etkileneceği vurgulanırken, bu süreçte 10 binden fazla kişinin tahliye edileceği belirtildi. İBB, bu süreçte mülk sahiplerine ve kiracılara aylık 7 bin lira kira desteği sağlıyor.

"OLASI BİR DEPREMDE YAKLAŞIK 200 BİN YAPIDAN FAZLASININ KULLANILAMAZ HALE GELEBİLİR"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin yapıdan fazlasının kullanılamaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise Küçükçekmece'de yaşanan yapı çökmesiyle ilgili olarak, İBB ile yapılan anlaşmaların eksik bilindiğini ve bu durumun önlenmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Yenileniyor platformuna yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Kurt, uzlaşma sürecinde olan başvuruların sayısını paylaştı.

"VATANDAŞIMIZ BUNU BİLMİYOR"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Küçükçekmece'de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, Bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor." ifadelerini kullandı.