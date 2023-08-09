İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da El Kaide ve IŞİD'e para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve IŞİD'e para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

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