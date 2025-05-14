İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

İstanbul'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarmanın uzun süredir takibindeydi. Yapılan operasyonda define avcıları kıskıvrak yakalandı.

Çatalca'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı sırasında eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yanı sıra, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendiren jandarmaya bağlı suç araştırma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi. Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi​​​​​​​

Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi

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