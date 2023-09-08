İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada örgütün yurt dışında yaşayan üyeleriyle yazışmalar yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Savcılığın talimatı üzerine örgütle bağlantılı ve hakkında arama kaydı olan şüphelilerin yakalanması için Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi.

Kültür merkezinin zırhlı kapılarının kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Burada yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyale el konuldu.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir Spor
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı Güncel
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti Spor
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak Yaşam
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı Ekonomi
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı Dünya
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi Yaşam
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi