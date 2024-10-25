İstanbul'da diriye de ölüye de yer kalmadı. Gömüye kapatılan131 mezarlığın listesi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Global
İstanbul'da diriye de ölüye de yer kalmadı. Gömüye kapatılan131 mezarlığın listesi...

Türkiye'nin en kabalık şehri İstanbul'un nüfusu 20 milyona dayandı. Suriye, Afgan, Pakistanlıların da akın akın geldiği megakentte adeta adım atılacak yer kalmadı. Mezarlıklarda da doluluk oranı taban yaptı. 131 mezarlıkta defin işlemi yapılamıyor.

İstanbul, 20 milyona yaklaşan nüfusuyla, 130'dan fazla ülkeyi geride bırakmış durumda. Şehir, özellikle Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan gelen sığınmacılarla sürekli bir nüfus artışı yaşıyor. Bu durum, İstanbul'da adeta yaşanacak alan kalmamasıyla sonuçlanıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte, ölüm oranları da yükseliyor ve şehir merkezindeki 131 mezarlık, doluluk nedeniyle defin işlemlerine kapatıldı.

YENİ MEZARLIK ALANLARI PLANLANIYOR

İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, mevcut mezarlık alanlarının yetersizliğini gidermek için yeni defin alanlarının planlandığını duyurdu. Şehirde toplamda 14 milyon metrekare mezarlık alanı bulunduğu belirtilirken, doluluk nedeniyle kapatılan 131 mezarlık arasında Zincirlikuyu, Topkapı, Kozlu, Edirnekapı Şehitlik, Eyüpsultan, Aşiyan, Ulus, Karacaahmet, Kartal, ve Çengelköy Mezarlıkları da da yer alıyor.

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ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖNCELİK

Mevcut mezarlık alanlarında, şehit ve gazi yakınları dışındaki vatandaşlara mezar yeri satışı yapılmıyor. Ecevit Yılmaz, yeni alanların açılmasıyla bu uygulamanın yeniden gözden geçirileceğini belirtti. İstanbul'daki mezarlık alanlarının planlaması, sadece defin işlemleri açısından değil, genel şehir planlaması ve çevre düzenlemeleri açısından da büyük önem taşıyor.

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MEZARLIKLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Yılmaz, mezarlıkların kentin genel yapısı içinde nasıl bir yer kapladığını anlattı. Yollar, sosyal alanlar ve sağlık gibi temel hizmetlerle birlikte mezarlıkların da kent gelişiminde kritik bir rolü olduğunu ifade etti. Mezarlıkların, sadece defin işlemleri için değil, toplumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilir kentsel gelişim için de önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'da mezarlık alanlarının stratejik bir şekilde planlanması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bu sürecin tüm yaşam ihtiyaçlarını dikkate alarak yürütüleceğini söyledi. Yılmaz mezarlıkların, şehirlerin gelişimi için vazgeçilmez bir parça olduğunu belirtti.

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