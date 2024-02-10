İstanbul'da doktorlardan Gazze için sessiz yürüyüş

Kaynak: AA
İstanbul'da doktorlardan Gazze için sessiz yürüyüş
İsrail’in Gazze’ye saldırmasına karşı çıkan İstanbul’daki doktorlar, sağlık personeli ve tıp öğrencileri, sessiz bir protesto düzenledi.

Hekimler, Fatih’te bulunan 2. Abdülhamid Han Türbesi’nden başlayarak, Türkçe ve İngilizce İsrail karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlarla Sultanahmet Meydanı’na kadar yürüdüler. Burada konuşan doktor Hamza Ayaz, İsrail’in Filistin’deki uzun süredir devam eden sistematik işgal ve baskısının, 7 Ekim’den beri artarak soykırım seviyesine ulaştığını ifade etti. Ayaz, İsrail’in soykırımına açıkça destek veren devlet ve şirketlerin rolünü de eleştirdi. “Birkaç mazlumun karşısında tüm dünya zalimleri birlikte saldırıyor.” diye konuştu.
Ayaz, İsrail’in suyu kesen, tarlaları bombalayan ve gıda girişini engelleyen eylemlerini de kınadı. İsrail’in bunları herkesin gözü önünde yaptığını söyledi.

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