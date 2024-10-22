İstanbul'da drift yapan sürücüye binlerce para cezası

Kaynak: AA
İstanbul'da drift yapan sürücüye binlerce para cezası

Avcılar'da, aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye binlerce ceza kesildi.

Avcılar'da, aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye toplam 43 bin 150 lira ceza kesildi.

Firuzköy Bulvarı'nda aracıyla seyreden Y.K, 30 Haziran'da drift yapıp trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medya hesabından 19 Ekim'de paylaştı.

Görüntüleri tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddelerinden toplam 43 bin 150 lira para cezası kesilen sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

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