﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında “Ne bakıyorsun?” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran’ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

“NE BAKIYORSUN?” KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SİLAHIYLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmana giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. (İHA)