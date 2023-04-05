5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu

İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu

Teşvikiye’de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında başlayan “Ne bakıyorsun?” tartışması kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin üzerine daireden silahını alan saldırgan, teknisyen genci eczanede göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise olayda kullandığı silahla birlikte Şişli polisi tarafından yan apartmanda yakalandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 01:52
Takip Et

İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu

İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
+
Aa
-

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında “Ne bakıyorsun?” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran’ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

“NE BAKIYORSUN?” KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SİLAHIYLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmana giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
6
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.