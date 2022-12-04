﻿Bugün İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler açıklandı

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bugün baazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı açıkladı. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre bu kesintiler bazı ilçelerde saatlerce sürecek. İşte hangi ilçelerde ne kadar süreyle elektrik kesintisinin yaşanacağına dair detaylı paylaşımın görselleri:

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