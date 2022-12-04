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Bugün İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler açıklandı

BEDAŞ bugün İstanbul'daki bazı ilçelerde planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte o ilçeler...

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 08:16
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İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler belli oldu

Bugün İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler açıklandı
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İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bugün baazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı açıkladı. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre bu kesintiler bazı ilçelerde saatlerce sürecek. İşte hangi ilçelerde ne kadar süreyle elektrik kesintisinin yaşanacağına dair detaylı paylaşımın görselleri:

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