İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 43 bin insan yaşamını yitirdi. Binlerce insan evsiz veya sakat kaldı. Uzmanlar İstanbul'u işaret ediyor. Peki binanız dayanıklı mı? İşte İstanbul'daki en riskli 7 bölge...
1- Binalar ve siteler deprem yönetmeliğine uygun mu? Uzmanlara göre ana yapıların 'riskli yapı tespit raporu' ile 'deprem yönetmelikleri' incelenmesi gerekiyor.
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2- 'İstanbul'da özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan yapılara baktığımızda yaklaşık 1 milyona yakın riskli yapı mevcuttur' diyen uzmanlar bu yapıların denetimlerinin her yıl yapılmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.
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3- PEKİ OLASI BİR DEPREMDE İSTANBUL'DAKİ HANGİ İLÇELER RİSKLİ?Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla, Beylikdüzü gibi ilçeler riskli. Bu yüzden yapılara ilişkin eylem planı şart.
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4- İstanbul'da belediyeler tarafından ana yapıların deprem risk tespitlerinin raporlanması ve bu yapıların denetlenmesi büyük önem arz ediyor.
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5- İSTANBUL'DAKİ BİNALARA HIZLI TARAMA TESTİ: 76 BİN BAŞVURU VARÖte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından binalarda yapılan hızlı tarama testleri de hız kazandı.
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6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşlar binalarının sağlam olduğundan emin olmak istediği için talep de arttı...
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7- İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği hızlı tarama yöntemi, bugün de Bakırköy'deki apartmanlarda yapıldı.(Video Kahramanmaraş)
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8- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ekipleri girdikleri evde kolon üzerinden incelemeler yaptı...
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9- ve 6306 sayılı yasa gereğince kapsamlı analiz yapılmasını öneriyoruz. Bu binaların bu analiz sonucu da riskli çıkarsa güçlendirmesi ya da yenilenmesi gerekiyor' diye konuştu.