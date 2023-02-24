Bir tek Erdoğan bağış yapmadı: Tüm liderler bağış yaptı. Kimi maaşını verdi kimi çadır bağışladı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için daha önce İzmir depreminde düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasını yeniden hayata geçirdi. Halk TV canlı yayınında gerçekleşen gecede muhalefet tam bir dayanışma örneğinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI DAHA BAĞIŞLADI

Daha önce iki maaşı depremzedeler için bağışlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla bir maaşını daha bağışladı.

MERAL AKŞENER'DEN ÜÇ AİLEYE DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç ailenin kirasını karşılayacağını açıkladı.

BABACAN DA BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

DEVA Partisi Ali Babacan da bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Babacan, "Çok acı günleri yaşıyoruz şu anda. Zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN BİR YILLIK KİRA DESTEĞİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Millet olmak büyük sınamalarda dayanışma ile ortaya konulan bir kimliktir. Sizlere bu güzel kampanya dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hatay'da bir konteyner kent kurduk. Şimdi de milletimizin emrindeyiz. Bu kampanyaya da eşimle birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak katılmak istiyoruz" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN 10 KİRA DESTEĞİ

Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal "Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Beylik bir takım sözlerle geçiştirilecek bir acı değil. Bu acı bizi sarsmalı. Bu kampanyaya da katılarak olağanüstü zamanlarda ortaya çıkan milletimizin bir enerjisi var. Namlulara anlı dayamış bir millet bu yaraları tekrar saracağız. Ben de 10 kira bedeliyle bu kampanyaya katılmak istiyorum" dedi.

MUHARREM İNCE'DEN BİR KİRA DESTEĞİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Elbistan'dayım. Geceyi burada arabada geçireceğim. Emekli milletvekili maaşından başka bir şeyi olmayan birisiyim. Daha önce bir maaşımı bağışlamıştım. Burada da bir kira desteğinde bulunmak isterim" diye kaydetti.

Muhalefet liderlerinden kimi maaşını verirken, kimi de çadır desteğinde bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Halktv’de düzenlenen geceye katılıp bağışta bulunması beklenmiyordu. Erdoğan gerek Tek Yürek programında gerek de depremzedeleri ziyaretlerinde bağışla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Kamuoyunda bu yönde ilgili bir haber çıkmadı.