İstanbul'da faciadan dönüldü! Hz. Yuşa Türbesi'nin avlusundaki asırlık ağaç devrildi

Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa Türbesi ve Camii'nin avlusunda yer alan asırlık ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda devrildi.

Olay sırasında türbenin önünde bulunan bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç can aldı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI KÖSELER'DEN AÇIKLAMA

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yuşa Cami'nin avlusunda gerçekleşen talihsiz ağaç devrilmesi olayında yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Olay yerine hızla müdahale eden İBB itfaiye ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca, ağacın devrildiği anlar olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Asırlık ağaç insanların üzerine devrildi: 9 yaralı