İstanbul'da feci kaza. Gece yarısı korku dolu anlar

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HCU 460 plakalı tır, karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki 54 AHY 420 plakalı otomobile ardından S.T.‘in kontrolündeki 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki S.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Liman Yolu trafiğe kapanırken, yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden S.T.‘nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.