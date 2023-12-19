İstanbul'da fildişi ve bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de bir depoda baskın düzenleyene polisler, nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişler ele geçirdi. Operasyonda, piyasa değeri 4 milyon olan çok sayıda boynuz ve diş ele geçirildi.

Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme CITES kapsamında yasak ve nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin bulunduğunu ihbarı alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri baskın düzenledi. Fiziki ve teknik takibi alınan depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Polis baskınında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan; 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram ağırlığında, dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları,16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, 7 balina dişi olmak üzere çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 kilo 410 kg ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlem başlatıldı.