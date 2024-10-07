İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 36 ekip ile 26 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen denetimler, hem fırınlarda hem de marketlerde hafta sonuna kadar devam edecek. Bu denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Fiyat etiketi olmayan her aykırılık için işletmelere 2 bin 200 TL idari yaptırım uygulanırken, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulunmaması veya yönetmeliğe uygun olmayan etiketler kullanılması ve son değiştirme tarihinin belirtilmemesi ceza sebebi olarak belirtildi.

Denetimler kapsamında İstanbul genelinde toplamda 3 bin 500 fırın ve 10 bine yakın yerel ve ulusal marketin fırın reyonları kontrol edilecek. Özellikle ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığına ve mevcut etiketlerin yönetmeliğe uygunluğuna bakılırken, etiket bulunmayan her bir aykırılık için işletmelere 2 bin 200 TL idari yaptırım uygulanacak. Haksız fiyat tespiti halinde ise işletmelere 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezaları verilecek.

Denetimler, bakanlık ve valilik talimatları doğrultusunda titizlikle yürütülürken, Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız kazanç elde edilmemesi için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Ekmeğin gramajında sorun çıkmayan ancak diğer fırın ürünlerinde fiyat listesi olmadığı için ceza alan fırın sahiplerinden Ali Bilen, "Bizlere geldiler ve ürünlerimize TL üzerinden fiyat belirtmemiz gerektiğini söylediler. Onun dışında ekmeğimizin gramajı olması gerekenin de üstünde" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Ekmeğe Haksız Fiyat Artışına İzin Verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı ise denetimler devam ederken konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayınladı:

"Ticaret Bakanlığı'ndan ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte ve gerekli idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine cezalar uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."