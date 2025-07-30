İstanbul’da gerilimli dakikalar! Evde şaşkına çeviren olay

Olay, saat 20.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıylayaşayan E.S. uyandıktan sonra cep telefonunu göremeyince sinir krizi geçirdi. Evde telefonunu bulamayan E.S., eşyaları sokağa atmaya başladı. Bu sırada sokakta park halindeki hafif ticari araç ve bir otomobil hasar gördü. Bir süre E.S.'yi sakinleştirmeye çalışan mahalle sakinlerinin çabaları sonuçsuz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis içeri gimek istedi ancak E.S. polislere kapıyı açmadı.Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katta bulunan daireye girerek ekiplere kapıyı açtı. Polis ekiplerinin gözetimi altında binadan çıkarılan E.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ARAÇLARIN ÜZERİNE ÜTÜ ATTI'

Mahalle sakini Doğan Güney "Buradan geçerken seslerin gelmesiyle yukarıdan kadının bir şeyler attığını gördük. İlk başlarda ufak tefek şeyler atarken sonradan herşeyi sökmeye başladı. Ütü attı, şuradaki araca ve sonra devam etti. Sinir krizi geçirdi muhtemelen. Bağımlı olduğunu söylüyorlar. Onun tetiklenme sebebi, telefonunu elinden almışlar ya da telefonu kapanmış. Ona sinirlenip atmış ondan sonra ne olduysa sinir krizi geçirmiş." ifadelerini kullandı.