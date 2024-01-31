İstanbul'da gişeler kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım uygulanacağını açıkladı.

Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Serbest Geçiş Sistemi ile gişelerde oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçileceği belirtildi.

Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle oluşan trafik akış düzensizliği de ortadan kalkacak. Böylece, İstanbul'da trafik akışı daha hızlı ve güvenli hale geleceği açıklandı.

Uraloğlu, ayrıca İstanbul'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulama ve test koridorunun Hasdal Kavşağı-İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirileceğini de duyurdu. Bu uygulama ile araçlardan elde edilen veriler, diğer araçlara ve yol kenarı ünitelerine aktarılarak trafik güvenliği artacak.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) ile de Türkiye'deki yol ağı görüntülendi. Bu sistem ile yolların durumu, köprüler, trafik levhaları, drenaj sistemi gibi bilgiler toplandı. Bu bilgiler, yol bakım ve onarım çalışmalarının daha verimli yapılmasını sağlanacağı belirtildi.