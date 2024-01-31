İstanbul'da gişeler kaldırılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da gişeler kaldırılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için hayata geçirileceğini duyurdu. Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım uygulanacağını açıkladı.

Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Serbest Geçiş Sistemi ile gişelerde oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçileceği belirtildi.

Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle oluşan trafik akış düzensizliği de ortadan kalkacak. Böylece, İstanbul'da trafik akışı daha hızlı ve güvenli hale geleceği açıklandı.

Uraloğlu, ayrıca İstanbul'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulama ve test koridorunun Hasdal Kavşağı-İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirileceğini de duyurdu. Bu uygulama ile araçlardan elde edilen veriler, diğer araçlara ve yol kenarı ünitelerine aktarılarak trafik güvenliği artacak.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) ile de Türkiye'deki yol ağı görüntülendi. Bu sistem ile yolların durumu, köprüler, trafik levhaları, drenaj sistemi gibi bilgiler toplandı. Bu bilgiler, yol bakım ve onarım çalışmalarının daha verimli yapılmasını sağlanacağı belirtildi.

İlgili Haberler
Araç sahipleri bugün son gün. Bunu yapmayan arabasını satamayacak
Son Haberler
Elektrik faturalarına yerli enerji zammı Gündem
Elektrik faturalarına yerli enerji zammı
İktidarsızlığı gideriyor. Guatrı önlüyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
İktidarsızlığı gideriyor. Guatrı önlüyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı
Benzinde zama zam geldi. 3 günde 3 zam Ekonomi
Benzinde zama zam geldi. 3 günde 3 zam
Yavuz'a Amerika'dan 'en iyi tabanca' ödülü Ekonomi
Yavuz'a Amerika'dan 'en iyi tabanca' ödülü
Katliam gibi kaza. 19 yolcu hayatını kaybetti Dünya
Katliam gibi kaza. 19 yolcu hayatını kaybetti
Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot
Fenomenden olay hareket. Çevresindekilere aldırış etmedi Magazin
Fenomenden olay hareket. Çevresindekilere aldırış etmedi