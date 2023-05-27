İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'da bir minibüse düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve rehber tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, Büyükçekmece'de bir aracın düzensiz göçmenlerin sevkini sağladığı belirlendi.

İzlemeye aldıkları minibüse seyir halindeyken operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları araçta 15 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücü O.Y. ile rehberlik yapan M.B. emniyete götürüldü.

Minibüste ayrıca 18 uyku tulumu ve seyyar merdiven ele geçirildi.

Çalışmaların devamında düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için 3 bin avro karşılığında şüphelilerle anlaştığını belirleyen ekipler, yakalanan yabancı uyrukluları sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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