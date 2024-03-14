İstanbul’da görünmeyen tehlikeyi uzman isim açıkladı: Akciğerlere kadar iniyor, zatürre yapabiliyor

İstanbul’da nüfus ile birlikte araç sayısının artması, fabrika bacalarından çıkan gazlar ve kömür kullanımı zararlı gazların da artmasına neden oluyor. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’da bu nedenlerle artan gazlar, hava kirliliğine yol açıyor.

Uzmanlar İstanbul'un havasının giderek kirlendiğini belirterek, bu durumu 'görünmeyen tehlike' olarak nitelendiriyor. Hava kirliliğinin boğazda yanma hissine neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, insanların bu durumu gribal enfeksiyon zannettiğine dikkat çekiyor. Hava kirliliği akciğere kadar indiğini belirten uzmanlar, zatürreye başlangıç olan hastalıkların arttığını gördüklerini söylüyor.

"NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ VE BOĞAZDA TAHRİŞ HİSSEDEBİLİRLER"

Meteorolojik istasyonlarının verilerine göre, 11 Mart Pazartesi gecesi İstanbul’da karbonmonoksit oranı yüksek seviyelere ulaştı. Hava kalitesi ölçümü ile ilgili bilgilendirme yapılan platformlarda “Bu havaların sağlık üzerindeki etkileri risk altındaki bireyler tarafından anında hissedilebilir. Uzun süreli maruz kalma durumunda sağlıklı kişiler nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş hissedebilir. Açık hava aktivitelerini azaltın” uyarıları yapıldı.

Kükürtdioksit ve ozotdioksit oranlarının ise İstanbul’da sağlığı tehdit edebilecek düzeye ulaşmaya devam ettiği kaydedildi. İstanbul genelinde etkili olan kirlilik havadan çekilen görüntülere yansıyor. Şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası genelinde puslu hava net bir şekilde gözüküyor.

KİRLİLİK 2023 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 3 ORANINDA ARTTI

İstanbul’daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarında elde edilen veriler incelendi. Bu çerçevede İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan son araştırma ile İstanbul’da hava kirliliğinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında arttığı tespit edildi.

"BİRÇOK YURTTAŞ GÜNÜMÜZDE HASTANELERE AKIN ETMEYE BAŞLADI"

İstanbul’da hava kirliliğinin önemli ölçüde arttığını söyleyen İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Vatandaşlar şikayette bulunuyorlar. Birçok yurttaş günümüzde hastanelere akın etmeye başladı. Hava kirliliğini gribal enfeksiyon sanıyorlar ve aşağı yukarı herkes boğazımda yanma var diyor. Hava kirliliği akciğere kadar iniyor. Zatürreye başlangıç olan hastalıkların arttığını görüyoruz. Bu kesinlikle hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Oldukça vahim. Doğalgaz İstanbul’a gelmeden evvel de aynı sorunları yaşıyorduk. O dönem biz de maskelerle geziyorduk, Beyoğlu’nda insanlara maske dağıtıyorduk. 20 yıl sonra aynı hadiseleri yaşamaya başladık. İstanbul’da giderek orman varlığı azalıyor. İstanbul’un caddelerinde bulunan ağaçlar yok ediliyor. Kaldırımlar yenilenirken ağaçlara zarar veriliyor. Orman olmayınca oksijen yok” diye konuştu.

"BAĞCILAR, ESENLER, BAHÇELİEVLER, KARTAL GİBİ İLÇELERDE KÖMÜR KULLANILIYOR"

Gelir düzeyi düşük ilçelerin hava kirliliğine sebep olduğunu belirten Çetintaş, “Özellikle Esenyurt başta olmak üzere gelir durumu düşük Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Kartal gibi ilçelerde kömür kullanılıyor. Bu kömür yakmaktan kaynaklanan hava kirliliği oldukça ciddi bir sorundur. Özellikle Şubat ayında son 15, Mart ayında da ilk 10 gün genellikle havalar lodos yapar. Rüzgar batıdan eser, bu da Basra alçak basınç sistemi demektir, sistem mevcut hava kirliliğini Sarıyer gibi Beykoz gibi yerlere taşır. Ölçüldüğünde burada olmaması gereken kirlilik burada oluyor çünkü Basra alçak basınç sistemi ile o bölgedeki kirlilik batı rüzgarlarıyla bu bölgeye taşınıyor” dedi.

"İSTANBUL, HİNDİSTAN VE ÇİN’DEN DAHA KİRLİ BİR HAVAYA DOĞRU GİDİYOR"

İstanbul’daki hava kirliliğinin en büyük bir diğer sebebi olarak taşıtları işaret eden Çetintaş, “İstanbul’da kayıtlı 5.5 milyonun üzerinde araç var. Ben bu rakamların da bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Çünkü günde Anadolu ve Avrupa Yakası’nda seyahat eden ortalama 2 milyonun üzerinde araç var. Bunların salgıladığı gazlar havamıza karışıyor. Yani mevcut araç sayımız 5.5 milyon üzerindeyken bile fazladan 2 milyon araç buna katılıyor. Araç sayısında son bir yıldaki artış yüzde 20 olarak verilere yansıdı. İstanbul’da görünmeyen tehlike hava kirliliğidir. Londra’da 100 binlerce insan öldü, İstanbul’da da 20 yıl evvel astım ve KOAH gibi hastalıklardan bir sürü insan öldü. Ne yazık ki İstanbul, Hindistan ve Çin’den daha kirli bir havaya doğru gidiyor” açıklamasında bulundu.