İstanbul'da güneşin altında ısınan tavada yumurta pişirdiler

İstanbul’da kavurucu sıcakların artmasıyla beraber bir grup vatandaş, güneşin altında tavada yumurta pişirdi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da güneşin altında ısınan tavada yumurta pişirdiler

İstanbul’da hava sıcaklığı son senelerin en yüksek hava sıcaklığına ulaşmış durumdayken Çekmeköy’de bir grup vatandaş tava üstünde sokakta yumurta pişirdi.

Uzmanlar İstanbul’un son 5 senenin en yüksek hava sıcaklığına ulaştığını söylerken, bugün İstanbul’daki hava sıcaklığı 42 dereceyi aştı. Çekmeköy’de bir grup vatandaş sokağa çıkıp tavada yumurta pişirip sonra yumurtayı hep beraber yedi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Güneşin altında tavada yumurta pişiren Erkan Urtenu,“Sıcaklık 42 dereceyi buldu. Bayağı sıcak. Tavada yumurtamız da pişti. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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