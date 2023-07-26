İstanbul'da güneşin altında ısınan tavada yumurta pişirdiler

İstanbul’da hava sıcaklığı son senelerin en yüksek hava sıcaklığına ulaşmış durumdayken Çekmeköy’de bir grup vatandaş tava üstünde sokakta yumurta pişirdi.

Uzmanlar İstanbul’un son 5 senenin en yüksek hava sıcaklığına ulaştığını söylerken, bugün İstanbul’daki hava sıcaklığı 42 dereceyi aştı. Çekmeköy’de bir grup vatandaş sokağa çıkıp tavada yumurta pişirip sonra yumurtayı hep beraber yedi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Güneşin altında tavada yumurta pişiren Erkan Urtenu,“Sıcaklık 42 dereceyi buldu. Bayağı sıcak. Tavada yumurtamız da pişti. Allah yardımcımız olsun" dedi.