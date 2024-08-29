İstanbul'da hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul'da hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak

Hafta sonu düzenlenecek İstanbul Triatlon Yarışları nedeniyle, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. İşte o yollar...

İstanbul'da 31 Ağustos ve 1 Eylül günlerinde Oral-B Challenge Triatlon Yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Bu kapsamda 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

KAPALI OLACAK YOLLAR BELLİ OLDU

Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında, Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu kapatılacak. Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-09.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri- Kavacık Yönü normal seyrine devam edecek.

FSM GÜNEY YÖNÜ KAPATILACAK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyrine devam edecek. Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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