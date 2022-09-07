Hamile kadının arabasına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası düşürüldü

İstanbul Pendik’te Temmuz 2019’da 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü kesip saldıran ve 5’er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

Hüseyin Sel ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan 10 ay, ‘hürriyeti tehdit’ suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl, Hasan Sel ise ‘hürriyeti tehdit’ suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.