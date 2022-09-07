7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamile kadının arabasına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası düşürüldü

Hamile kadının arabasına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası düşürüldü

İstanbul’da hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin yeniden yargılandığı davada, Hüseyin Sel 5 yıl hapse mahkum edilirken Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:45
Takip Et

İstanbul’da hamile kadının arabasına saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezası düşürüldü

Hamile kadının arabasına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası düşürüldü
+
Aa
-

İstanbul Pendik’te Temmuz 2019’da 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü kesip saldıran ve 5’er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

Hüseyin Sel ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan 10 ay, ‘hürriyeti tehdit’ suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl, Hasan Sel ise ‘hürriyeti tehdit’ suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
4
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
5
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
6
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
7
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.