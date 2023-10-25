İstanbul’da ’huzur’ uygulaması: Araçlar didik didik arandı

Çeşitli birimlerden ekiplerin katıldığı uygulamada araçlar ve sürücüler kontrol edildi. Narkotik köpeği de aramalara destek verdi.

Araçlar didik didik arandı

Uygulama, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirildi. Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik, Havacılık, Narkotik, Deniz Limanı ve Özel Harekat ekipleri denetimlere katıldı. Araçlar durdurularak didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

Narkotik köpeği de görev aldı

Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de görev aldı. Köpek, araçlardaki aramaya yardımcı oldu. Uygulama sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.