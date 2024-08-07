İstanbul’da İETT otobüsünden alevler yükseldi

Kaynak: İHA
İstanbul’da İETT otobüsünden alevler yükseldi

İstanbul Bahçeşehir’de seyir halindeki bir İETT otobüsünde motor kısmında yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bahçeşehir’deki Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. 142B hattına ait İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, şoför tarafından fark edilince araç yol kenarına çekildi. Yolcular hemen tahliye edilirken, şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Dumanların yoğun şekilde yükseldiği olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Son Haberler
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı Spor
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor Spor
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin Ekonomi
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin
Gündüz kuşağında son durum Yazarlar
Gündüz kuşağında son durum
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle Yazarlar
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle
Milletin vekilleri sarayın vekilleri Yazarlar
Milletin vekilleri sarayın vekilleri
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı Yazarlar
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı