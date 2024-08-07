İstanbul’da İETT otobüsünden alevler yükseldi

Alevlerin yükseldiği otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bahçeşehir’deki Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. 142B hattına ait İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, şoför tarafından fark edilince araç yol kenarına çekildi. Yolcular hemen tahliye edilirken, şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Dumanların yoğun şekilde yükseldiği olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.