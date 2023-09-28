İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış sonrası Çatalca'da yol çöktü. İki araç yolun çökmesi sonucu oluşan çukurlara düşerek mahsur kaldı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü

İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren esir yalan yoğun yağış sonrası kentin dört bir noktasında seller meydana geldi. Başakşehir, Sultangazi, İkitelli gibi bir çok ilçede taşkınlar yaşanırken yollar göle döndü.

İstanbul Çatalca’da da yaşanan yoğun yağıştan dolayı yol çöktü, araçlar açılan çukurlara düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı.

Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü.

aw041023-01.jpgOlayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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