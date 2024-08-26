İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı

İstanbul'da, Kani Derici ve Ferit Bilmez'in başını çektiği iki farklı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-20" adı verilen büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, örgüt liderleri de dahil olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'da iki çete çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını açıklarken, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyuya düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun, bu örgütleri çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Tehdit", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" gibi çeşitli suçlara karıştıkları belirlendi.

Operasyon sırasında 15 adet ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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