İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ramazan ayının ilk sahuru gerçekleşti. "Ramazan davulcuları', maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırarak asırlık geleneği sürdürmeye devam etti.

Ramazan ayının gelişiyle İstanbul'da sahur hazırlığı yapan vatandaşlar, sıcak ekmek ve ramazan pidesi almak için gece saatlerinde fırınların yolunu tuttu. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sıcak pideler tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar sahur alış verişi için fırın ve marketlere giderken, gece boyunca şehirde hareketlilik yaşandı. Kasımpaşa ilçesinde vatandaşlar, pide kuyruğuna girdi.

Pide kuyruğuna girdiğini ifade eden Murat Karasoy, "Hamdolsun ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik" dedi.

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ESENLER'DE NOSTALJİK OTOMOBİLLERDE RAMAZAN DAVULU

Ramazan davulcuları ise sahur vaktinin yaklaşmasıyla vatandaşları davul çalıp maniler söyleyerek uyandırdı. Esenler'de ramazan ayının ilk sahurunda nostaljik otomobiller, davul sesiyle sokaklarda tur attı. Davul takılarak süslenen klasik araçlardan mani okunup, davul çalınarak vatandaşlar sahura kaldırıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, mahalle sakinleri tarafından ilgi gördü.

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

İstanbul'da ilk sahur kuyruğu

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