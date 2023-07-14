İstanbul'da IŞİD operasyonu. 28 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul’da IŞİD terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Farklı ilçelerde 15 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu. 28 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

DHA ve İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle ilişkisi oldukları tespit edilen şüphelilerin Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

15 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 172 fişek, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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