İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, kentte IŞİD’le bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat aldı. Polis, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda, İstanbul genelinde 7 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, örgütle iltisaklı oldukları ileri sürülen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlılarla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. Zanlılar, terör örgütü adına faaliyet yürütmekle suçlanıyor.