İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına operasyon! 'Havala' detayı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin sahip oldukları veya ortak oldukları şirketler üzerinden, çatışma bölgeleri ile örgüt arasında "havala" adı verilen yeraltı bankacılığı sistemiyle kayıt dışı finansal transferler gerçekleştirdikleri belirlendi.

Yedi farklı ilçede bulunan şirketlerin, konutların ve iş yerlerinin dahil olduğu toplam 27 adrese yapılan koordineli baskınlarda, 11 kişi ele geçirildi. Yapılan aramalarda, geniş çaplı dijital veriler ve belgeler, dört adet lisanssız tabanca, 13 adet kripto para donanım cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 Türk Lirası, 13 bin Euro, 17 bin 907 Amerikan Doları, 270 Dubai Dirhemi, 7 bin 805 Suudi Riyali ve 2 milyon 800 bin Özbek Somu bulundu.

Aynı zamanda, vergi denetçilerinin yaptığı incelemeler sonucunda, belirli şirketlere vergi kanunlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 760 bin lira tutarında ceza uygulandı.